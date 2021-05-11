السيسي: الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر لا يمكن تجاوزه أو التفريط فيه

الكويت - هبة التوبجي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحفاظ على حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل أمر لا يمكن لأحد تجاوزه أو التفريط فيه.

وقال الرئيس المصري – خلال افتتاحه اليوم عددًا من المشروعات بهيئة قناة السويس – إن أزمة سد النهضة تدعو للقلق والمفاوضات تحتاج إلى صبر وعلى الشعب المصري أن يثق في قيادته السياسية فمسار التفاوض يحتاج إلى تأن ولا يجب استعجال النتائج فالجهود مستمرة من أجل الوصول لحل لهذه المسألة التي نعدها من المسائل الحساسة والمهمة جدًا .

وأشار إلى أن التطور الذي تشهده هيئة قناة السويس حاليا يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم، ويؤكد على مواصلة العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها التنموية .