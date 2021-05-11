مستجدات “كورونا”.. تسجيل 13 وفاة و999 إصابة جديدة وشفاء 1286 حالة

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء) تسجيل 999 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 428369 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 7098 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1286 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 412102 حالة، لافتة إلى أن هناك 9169 حالة نشطة حالياً، من بينها 1358 حالة حرجة.