شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار مصحوبة بالرعد على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تشهد العاصمة الرياض في هذه الأثناء هطول أمطار مصحوبة بأصوات الرعد على عدة أحياء، جعلها الله أمطار خير وبركة. وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية). ماشاء الله #امطار_الرياض

صواعق عنيفه حي الحزم pic.twitter.com/V9oUQJvT7l — الطقس في الرياض (@Riyadh5t) May 11, 2021

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