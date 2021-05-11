شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 999 إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء 1286 وتسجيل 13 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 999 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي أنه تم تسجيل 1286 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل 13 حالة وفاة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسلاليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.