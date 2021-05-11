موجة "كورونا" الثانية ترفع البطالة في مصر خلال الفصل الأول من هذا العام

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة – سبوتنيك. وبحسب "بحث القوى العاملة ربع السنوي" للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر صباح اليوم الثلاثاء 11 مايو/أيار، فقد بلغ معدل البطالة في الربع الأول من العام الجاري [من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس] 7.4 بالمئة، وارتفعت البطالة عن الربع الأخير من العام الماضي 2020، بنسبة 0.2 في المئة، ولكنها انخفضت بنسبة 0.3 في المئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2020، ما أرجعه الجهاز المركزي للموجة الثانية من جائحة كوفيد-19، التي بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي، وأدت لانخفاض أعداد المشتغلين.

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وبلغت قوة العمل في الربع الأول من العام الجاري 29,284 مليون شخص، مقابل 29,965 مليون شخص في الربع السابق، بنسبة انخفاض 2.3 في المئة، وبلغت قوة العمل من الذكور 24.185 مليون فرد، مقابل 5.099 مليون من الإناث، وبلغت قوة العمل في الحضر 13.034 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.250 مليون فرد.

وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.155 مليون متعطل، بنسبة 7.4 في المئة من إجمالي قوة العمل، منهم 1.343 مليون من الذكور، و812 ألف من الإناث، مقابل 2.166 مليون متعطل في الربع الأخير من العام الماضي بانخفاض 11 ألف متعطل، عن الربع المماثل من العام السابق وبنسبة 3.6 في المئة.

وبلغت نسبة البطالة في الفئة العمرية (من 15 إلى 29 سنة) 62.4 في المئة، مقابل 69.7 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، وبلغت نسبة البطالة في الحضر 11.1 في المئة مقابل 4.4 في المئة في الريف.

وفيما يتعلق بالمشتغلين فقد بلغ إجمالي المشتغلين 27.799 مليون فرد في الربع الأول من 2021 بنسبة انخفاض 2.4 بالمئة عن الربع السابق، وبلغ عدد المشتغلين في الحضر 11.590 مليون فرد مقابل 15.539 مليون في الريف، وهو ما أرجعه الجهاز المركزي إلى عودة الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرارات بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.

يذكر أنه، وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة المصرية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 238 ألف شخص، أودت مضاعفات الإصابة بحياة 13972 منهم.