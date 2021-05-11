أردوغان وأمير قطر يبحثان الهجمات الإسرائيلية على الأقصى

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان لها، تأكيد أردوغان، على "أهمية العمل الذي ستقوم به تركيا وقطر من أجل حشد دول المنطقة والرأي العام العالمي ضد الهجمات الإسرائيلية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ويشهد حي الشيخ جراح في مدينة القدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وعلى إثر هذا التصعيد في القدس، أطلق نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة صواريخ باتجاه منطقة القدس وجنوب إسرائيل أمس الاثنين، في تنفيذ لوعيدهم بمعاقبة إسرائيل على المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين في القدس.

في المقابل شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا. وسقط أكثر من 20 قتيلا في غزة منذ أمس الاثنين بينهم أطفال.