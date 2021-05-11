اتحاد الكرة المصري يوقف شيكابالا ويغرم الزمالك والأهلي

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، على "فيسبوك": "قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف".

وأضاف الاتحاد في بيانه أنه تم كذلك تغريم الأهلي "50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي".

وتابع البيان أن إدارة المسابقات قررت كذلك "توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألفا للاعتراضالجماعي المتكرر من الجهاز الفني".

وأشار البيان إلى أن إدارة المسابقات قررت إيقاف لاعب الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه "للسلوك غير الرياضي"، الذي صدر منه، دون توضيح ما حدث.

وبحسب موقع "مصراوي"، هتفت بعض الجماهير الأهلاوية التي كانت حاضره المبارة، ضد شيكابلا أثناء خروجه من الملعب في تبديل، وسخروا منه، فأشار شيكا إلى حذائه غضبا من هتافاتهم.

ويتعرض شيكابالا، لهجوم عنصري، على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يسخر هؤلاء من لون بشرته، وكذلك يسخرون من لون بشرة ابنه.