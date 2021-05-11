مقتل اثنين من قيادات حركة "الجهاد الإسلامي" في غارة على غزة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر في الحركة قوله: "استشهد قياديان ميدانيان وأصيب قيادي ثالث في سرايا القدس في غارة عدوانية استهدفتهم في شقة غرب غزة".

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وأوضح مصدر طبي أنه وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة قتيلان وثمانية مصابين بينهم امرأة وطفلاها.

وأشار المصدر الطبي إلى أن أحد المصابين حالته "حرجة".

من جهتها، قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان مقتضب، إن غارة إسرائيلية استهدفت نفقا كان يتواجد فيه مقاتلو الحركة.

وأوضح البيان الذي يشير إلى عملية استهداف نفق، أن هناك قتلى ومفقودين.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في قطاع غزة فإن حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية حتى ظهر الثلاثاء بلغت 25 قتيلا من بينهم 9 أطفال وامرأة و125 إصابة بجراح مختلفة.