صحيفة تكشف عن سلاح جديد استخدمته حماس في قصف القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الصاروخ الذي استخدمته حماس أمس الاثنين يسمى" A-120"، ويشير إلى اسم رائد العطار القيادي في الحركة الذي قتله الجيش الإسرائيلي في حرب غزة عام 2014.

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وبحسب الصحيفة فإن مدى الصاروخ الجديد يبلغ 120 كيلومتر تقريبا، وشوهد في مقطع فيديو متداول، عناصر من الحركة وهم يضعونه في قاذفة بقطاع غزة.

وأطلقت يوم أمس الاثنين 7 صواريخ تجاه القدس، أصاب أحدها منزلا في ضاحية قرب المدينة وتسبب في أضرار مادية.

وهذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها حماس صواريخ على منطقة القدس منذ حرب عام 2014، ولم تسفر الزخات عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "نحن قررنا أن نستمر ما لم يوقف الاحتلال كل مظاهر العدوان والإرهاب في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية أسقطت نحو 90 في المئة من الصواريخ التي أُطلقت من غزة.

وبدأ التصعيد بانتهاكات إسرائيلية للمسجد الأقصى بقلب البلدة القديمة عند الحرم القدسي الشريف.