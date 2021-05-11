شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: ندعو المجتمع الدولى لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، المجتمع الدولى إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة الاعتداءات التى بدأتها قبل أيام فى حى الشيخ جراح واستهداف المسجد الأقصى بالأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام الحقوق.
وثمّن الرئيس اللبنانى - فى بيان اليوم تعقيبا على تطورات الأحداث فى الأراضى المحتلة – صمود الشعب الفلسطينى فى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرا أن طغيان مبدأ القوة والتهجير وسلب الحقوق لن يؤدى إلا إلى مزيد من العنف والتمادى فى الظلم وانتهاك القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بحق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.