شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان: ندعو المجتمع الدولى لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الرئيس اللبنانى ميشال عون، المجتمع الدولى إلى التدخل لمنع إسرائيل من مواصلة الاعتداءات التى بدأتها قبل أيام فى حى الشيخ جراح واستهداف المسجد الأقصى بالأراضى الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام الحقوق.