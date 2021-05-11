شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات ليبية أممية حول دعم إنجاح الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، مع فولكان بوزكير رئيس الجمعية العامة للدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.

وذكرت بوابة إفريقيا الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن السني أطلع بوزكير خلال اللقاء الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على آخر المستجدات في الشأن الليبي والمنطقة، كما بحثا سبل دعم وتعزيز دور المجتمع الدولي في ما تم التوصل إليه من توافقات محلية ودولية وتحديد آليات دعم الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة لإنجاح الانتخابات.

كما تمت خلال اللقاء مناقشة أجندة اجتماعات وأولويات الرئيس الفترة المقبلة وكيفية تنسيق الجهود المشتركة لإدارة وتسيير اجتماعات الجمعية العامة المختلفة بشكلٍ فاعل ومثمر.

وفي شأن آخر، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن السلام العالمي يبدأ بالسلام في القدس وذلك بالاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية.

وكتب السني -في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية - "مهما كانت أزماتنا والتي كثير منها مختلقة، فإننا لن ننشغل أبداً عن قضيتنا الأم".

وأضاف "أن السلام العالمي يبدأ بالسلام في مدينة الأديان القدس والسلام في القدس يبدأ بالاعتراف بعدالة القضية الفلسطينية، وهذه العدالة لن تتأتي إلا باسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني بما يرتضون، فلا سلام دون عدالة".