إصابة 10 فلسطينيين فى سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - أصيب 10 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت عدة مواقع فى أنحاء متفرقة فى قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال استهدفت خلال الساعة الأخيرة عددا من المواقع والأراضى الزراعية والمنشآت فى مناطق عدة من القطاع ومركبة مدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات.

ولفتت الوكالة إلى أن القصف الجوى متواصل يرافقه قصف من قبل الزوارق الحربية بين الحين والأخر صوب مواقع قريبة من شاطئ البحر.

يشار إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء القصف الاسرائيلى على القطاع يوم أمس إلى 26 شهيدا، وإصابة 126 بجروح، بينهم أطفال ونساء.