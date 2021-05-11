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شكرا لقرائتكم خبر عن «فُرجت» توضح منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت خدمة فرجت منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية.
وقالت “فرجت” عبر تويتر: إن منصات التحقق من فواتير المحكومين بقضايا مالية غير جنائية تكون عن طريق (منصة وزارة الداخلية الإلكترونية، أبشر أفراد، منصة إحسان، بوابة ناجز).
وفي وقت سابق، حددت خدمة فرجت خطوات الاطلاع على قائمة الموقوفين الأكثر استحقاقًا في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني أبشر أفراد وهي:
1- تسجيل الدخول لحسابك في تطبيق أبشر أفراد
2- اختيار خدماتي
3- اختيار من تبويب خدمات أخرى، فرجت
4- اختيار عرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا.
5- حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بمن ترغب في مساعدتهم.
6- إتمام السداد للمبلغ أو جزء منه عبر خدمة سداد البنكية.
7- فور اكتمال المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية سيتم الإفراج عن المحكوم.
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