شكرا لقرائتكم خبر عن احذروا الفرشاة متعددة الاستخدام.. تحذيرات مهمة بشأن صالونات الحلاقة الرجالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت جمعية حماية المستهلك من بعض الأخطاء الشائعة في صالونات الحلاقة الرجالية، مشددة على ضرورة رفضها لحماية المستخدمين من العدوى والأمراض، خاصة كورونا.

وقال حساب جمعية حماية المستهلك على تويتر: “يمنع استخدام فرشاة الوجه متعددة الاستخدام لإزالة بقايا الشعر بعد الحلاقة في صالونات الحلاقة الرجالية”.

كما حذرت من القيام بالأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية بالوجه والرأس، وخاطبت المستخدمين بقولها: “لا تقم بأي أعمال طبية خاصة بمعالجة الأمراض الجلدية إلا في العيادات المخصصة لذلك”.