شكرا لقرائتكم خبر عن مضاربة جماعية عنيفة بـ «العصي وحقائب السفر» في الهفوف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، وثق مضاربة جماعية عنيفة بالعصي وحقائب السفر بين عدد من العمالة الوافدة، – قيل إنها- وقعت في سوق القيصرية بالهفوف.

ورصد المقطع المتداول حالة من الفوضى في السوق، ومشاجرة بين عدد كبير من العمالة البنجلاديشية ومطاردات بينهم واعتداءات بالعصي الخشبية والحقائب.

ولم يتضح حتى الآن سبب المشاجرة، ولم يتسن لـ”الخليج 365” التأكد من وقت وموقع تصوير مقطع الفيديو.