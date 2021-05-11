مستشار الرئيس المصري يوجه نصيحة للوقاية من كورونا في العيد

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، لمستشار الرئيس المصري عبر قناة "إكسترا نيوز".

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ونصح تاج الدين المواطنين بتجنب التجمعات واللقاءات بقدر المستطاع لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

ولفت إلى أن شهر رمضان شهد إصابة أعداد كبيرة من الأسر بشكل كامل، بسبب قدرة الفيروس على الانتقال بين الأشخاص.

وأشار مستشار الرئيس المصري إلى أن التحور الذي أصاب فيروس كورونا في الهند أسفر عن فيروس أكثر شراسة وعدوى.

وأوضح أن هذ التحور نتج عنه مشاكل صحية عديدة جدا وضعت العالم في حالة ترقب وحذر شديد من انتشارها.

ولفت إلى أن الفيروس وصل إلى عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وأن مصر بدأت في إجراءات وقائية لمنع دخوله.

وأكد مستشار الرئيس المصري أن سلالة كورونا الهندية لم تظهر داخل مصر بعد.

وفيما يتعلق باللقاحات، قال تاج الدين إن أي لقاح مضاد لكوفيد 19 يصل البلاد يتم فحصه واعتماده من خلال هيئة الدواء المصرية لمنحه الموافقة الطارئة للاستخدام على غرار ما يحدث في العالم للتأكد من فاعلية وأمان اللقاح.