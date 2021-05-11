العراق... تحالف "سائرون" يتهم السفير البريطاني بالتدخل في الشأن الداخلي

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن التحالف، اليوم الثلاثاء، بحسب موقع "السومرية نيوز".

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وقال التحالف إنه اطلع على تصريحات السفير البريطاني في العراق والتي قال فيها "إن البيئة الحالية غير مناسبة لإجراء الانتخابات".

وأضاف تحالف "سائرون": "إننا في تحالف سائرون نؤكد رفضنا التام لهكذا تصريحات غير موفقة وتمثل تدخلا في الشأن الداخلي لا يمكن القبول بها أبدا".

واعتبر التحالف العراقي أن: "موضوع الانتخابات وما يتعلق بإجرائها هو من اختصاص الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وأشار البيان إلى أن الحكومة العراقية أكدت في أكثر من بيان عن استعدادها التام لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ودعا جميع أعضاء السلك الدبلوماسي لكل الدول المتواجدة في العراق "أن يحترموا السيادة العراقية وأن لا يتدخلوا في الشأن العراقي".

وقررت الحكومة العراقية، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر المقبل، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.