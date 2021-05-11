"أيام صعبة"... السيسي يعلق لأول مرة على دراما رمضان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي، على هامش افتتاح مشروعات بهيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن "دراما شهر رمضان تناولت بطولات الشهداء والمصابين من الجيش والشرطة وكل القطاعات التي تصدت للإرهاب".

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وأضاف: "ما نشاهده اليوم يؤكد عطاء الشعب المصري، والدراما كانت بتتناول قضايا مرت علينا، ومش هيفوتني أقدم التحية لأسر الشهداء والمصابين".

وتابع بحسب موقع "مصراوي": "يمكن اللي عملوه مكنش واصل أوي للناس، اللي تلقى النار والرصاص هم أبناء مصر من الجيش والشرطة، تلقوه نيابة عن المصريين، مش هننسى الفترة دي".

وأكمل السيسي: "أتصور إن الدراما قدمت وهتقدم أكتر، فكرتنا بأيام صعبة مرت علينا بفضل الله وبفضل تضحيات المصريين، كل أسرة قدمت شهيد، في أي قطاع زي الجيش والشرطة والقضاء والمساجد والكنائس، هذا ثمن سددناه لمكافحة الإرهاب".

وقال الرئيس المصري: "لما قولنا في 24 يوليو 2013 وقلنا فيه إرهاب محتمل، يمكن مصريين قالوا هيحصل حاجة؟ لأ الدولة ليها رؤية، بتبقى شايفة المستقبل، كنا شايفين تحدي هيقابلنا، وكان كتير أثناء الأزمة بنتهز وتتلخبط، وكنت بشوف الناس وأقول ما ده طبيعي، والحمد لله بفضل الله الأمور تتحسن، وهيجي يوم ونقول الأمر تم تجاوزه".