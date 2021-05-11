الرئيس عون: المجتمع الدولي مدعو للتدخل لمنع إسرائيل من مواصلة عدوانها

دبي - محمود عبدالرازق - وكتبت الرئاسة اللبنانية تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "الرئيس عون تابع تطور الأحداث في الأراضي المحتلة في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حي الشيخ جرّاح واستهداف المسجد الاقصى، معتبرا أن المجتمع الدولي مدعو إلى التدخل لمنع اسرائيل من مواصلة عدوانها، مجددا التأكيد على أن لا سلام من دون عدالة، ولا عدالة من دون احترام للحقوق".

كما وصف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أودت بحياة 20 شخصا على الأقل، بأنها عشوائية وغير مسؤولة وتحركها حسابات سياسية داخلية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الهجمات الصاروخية من غزة على إسرائيل يجب أن تتوقف "على الفور"، وحث الجانبين على اتخاذ خطوات للحد من التوتر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات جوية استهدفت جماعات مسلحة ومنصات صواريخ ومواقع عسكرية في غزة بعدما أطلقت فصائل فلسطينية مسلحة بالقطاع النار على القدس لأول مرة منذ حرب عام 2014 في تطور وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تجاوز "لخط أحمر".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa

واستمر إطلاق الصواريخ والضربات الجوية الإسرائيلية حتى وقت متأخر من الليل وأبلغ الفلسطينيون عن انفجارات مدوية بالقرب من مدينة غزة وفي مناطق بالقطاع الساحلي. وقبل قليل من منتصف الليل بالتوقيت المحلي، قال الجيش الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين أطلقوا نحو 150 صاروخا على إسرائيل اعترضت أنظمة الدفاع الصاروخية العشرات منها.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن أكثر من 300 فلسطيني أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة التي أطلقت الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 21 شرطيا أصيبوا في الاشتباكات.

وتصاعدت الاشتباكات في القدس بشكل كبير يوم الاثنين وقال مسؤولو الصحة في غزة إن 24 شخصا على الأقل، منهم تسعة أطفال، قتلوا في غارات جوية إسرائيلية بعد أن أطلقت جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ بالقرب من القدس.