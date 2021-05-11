رسالة جديدة من السيسي للمصريين بشأن أزمة سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات للرئيس المصري على هامش افتتاح عدة مشروعات في هيئة قناة السويس، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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ودعا السيسي المصريين إلى عدم القلق بشأن حقوق مصر المائية في النيل وقضية سد النهضة الإثيوبي، معربا عن تقديره وسعادته بقلق المصريين على حقوقهم.

وأوضح السيسي أن قضية سد النهضة تدار من خلال المفاوضات، مشيرا إلى أن عملية التفاوض تحتاج إلى صبر وتأني.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر إثيوبيا الشهر الماضي من "المساس بحقوق مصر المائية"، مشددا على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011 من دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تقول إثيوبيا إن هدفها من بناء السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.