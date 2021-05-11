وزارة الصحة في قطاع غزة تستنكر إغلاق السلطات الإسرائيلية معبر بيت حانون

دبي - محمود عبدالرازق - غزة – سبوتنيك. وشددت الوزارة على أن ذلك يتناقض مع المواثيق الدولية، التي تؤكد على حق المرضى في التنقل للعلاج.

وقالت الوزارة، في بيانٍ صحفي، إن "إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) سيكون له تداعيات خطيرة على صحة مرضى قطاع غزة، الذين لديهم تحويلات علاجية ومواعيد معتمدة في مستشفيات الضفة والقدس والداخل المحتل".

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وأضافت، أن "هذا السلوك الاحتلالي يتنافى مع المواثيق الدولية كافة التي تؤكد على حق المرضى في التنقل للعلاج".

ودعت الصحة المؤسسات والجهات المعنية بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية لضمان فتح المعبر بشكل مستمر، وعدم إعاقة حركة المرضى في الوصول إلى المراكز التخصصية والعودة إلى قطاع غزة بدون قيود.

وفي ذات الوقت، تواصلت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات استطلاع إسرائيلية، شقة سكنية في إحدى الأبراج السكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، "ارتقاء شهيدين وأصيب ثمانية بينهم طفل جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لشقة سكنية وسط مدينة غزة"، فيما لم يتم التأكد من المعلومات من وزارة الصحة.

وأفادت مصادر محلية في مدينة غزة عن استهداف طائرات حربية إسرائيلية موقعًا للفصائل المسلحة في حي النصر شمالي مدينة رفح، وموقع القادسية غربي محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في ذات السياق، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان: " قام العدو بقصف هدفٍ كان يتواجد فيه مجاهدونا في إطار رفع الجهوزية والاستعداد لصد العدوان ويوجد لدينا شهداء ومفقودين".

وبحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد ضحايا العمليات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، فقد بلغ عدد الضحايا من الفلسطينيين 25 شخصا بينهم 9 أطفال وسيدة، و115 مصابا في غزة، وقتيل في مدينة اللد داخل الخط الأخضر.