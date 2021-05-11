رئيس هيئة قناة السويس يتحدث عن خطط لتوسيع الجزء الجنوبي منها

دبي - محمود عبدالرازق -

واستعرض ربيع الخطة خلال فعالية يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتشمل افتتاح عدد من المشروعات الأخرى ومن بينها متحف واستاد.

وكان نادي الحماية والتعويض البريطاني، أحد جهات التأمين على السفينة التي سدت قناة السويس في مارس، قال أمس الاثنين إن نحو 600 مليون دولار تطلبها السلطات المصرية تعويضا من أجل الإفراج عن السفينة وخسائر ذات صلة ما زال "أكبر من المعتاد" حتى بعد خفضه.

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كانت هيئة قناة السويس تطالب بـ 916 مليون دولار لكنها خفضت المبلغ في مسعى للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة، حسبما قال أسامة ربيع رئيس الهيئة لقناة إم.بي.سي مصر التلفزيونية يوم السبت.

جنحت السفينة (إيفر جيفن)، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، متسببة في سد المجرى الملاحي للقناة في الاتجاهين لستة أيام من 23 مارس آذار.

والسفينة المحملة بآلاف الحاويات محتجزة في بحيرة على ممر القناة وسط نزاع بخصوص حجم التعويض الذي تطلبه هيئة القناة من مالكتها اليابانية شركة شوي كايسن.

كان ربيع قال يوم السبت إنه لا يتوقع تسوية فورية. وقال: "لا نرى منهم تجاوبا حتى الآن، ولذا مستمرون في موضوع المحكمة."

وقال النادي البريطاني إن طلب التعويض المخفض لا يتماشى مع فحوى الدعوى القضائية المقامة من هيئة القناة.

وأضاف "لم يحصل مالكو إيفر جيفن حتى الآن على دليل يؤيد المطالبة بتعويض بهذا الحجم، وهي مطالبة تظل أكبر من المعتاد. ممثلو إيفر جيفن يواصلون التفاوض بنية سليمة مع هيئة قناة السويس".