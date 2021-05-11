شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بأبيدجان يؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار بمجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور وائل بدوي سفير مصر في أبيدجان، حرص مصر على تعزيز التعاون مع كوت ديفوار في مجال الأمن، وخاصةً في ضوء الحاجة للتعاون المُشترك في إطار المكافحة الشاملة للإرهاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده السفير المصرى اليوم الثلاثاء مع فاجوندو دياكونديه Vagondo Diomandé وزير الداخلية والأمن الداخلي الإيفواري، حيث قدّم له التهنئة بمُناسبة إعادة تعيينه في الحكومة الجديدة، معرباً عن أطيب التمنيات له بالتوفيق.

وذكرت وزارة الخارجية أن السفير د. وائل بدوي استعرض المجالات المتعددة التي تشملها الدورات التدريبية التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والتي تأتي في إطار التعاون بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة بهدف بناء الكوادر والعُنصر البشري في أفريقيا.

من جانبه، أكد الوزير الإيفوارى حرصه على تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية، حيث أبدى اهتمامه بتحقيق نقلة نوعية في قطاع الأمن والشرطة في كوت ديفوار بالتعاون مع مصر.