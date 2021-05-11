شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فلسطين تدين جرائم الاحتلال بغزة وتطالب الجنائية بالإسراع فى تحقيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، التي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء عشرات الشهداء بمن فيهم الأطفال، إضافة إلى تدمير المنازل والممتلكات.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسئولية كاملة عن عدوانها المتواصل ضد الفلسطينيين في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسئولية عن صمته وتقاعسه لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.

وأكدت أن إقدام سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة يعد استخفافا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الفلسطينيين العزل.