شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من سفارة المملكة بأمريكا بشأن اشتراطات السفر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن اشتراطات السفر ويعض الوجهات والدول غير المسموح بدخول القادمين منها.

وشددت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر أنه يتوجب على الأشخاص من عمر سنتين أو أكثر، بمن في ذلك المواطنون الأمريكيون والمقيمون بها بصفة قانونية ودائمة، والمسافرون إلى الولايات المتحدة من بلد أجنبي، إجراء فحص الكشف عن كورونا خلال 72 ساعة من موعد المغادرة.

وأكدت أن اشتراطات السفر تضمنت تقديم دليل على أن نتيجة الفحص سلبية أو ما يثبت التعافي من فيروس كورونا قبل الصعود على متن الطائرة.

كما أكدت أنه لا يُسمح بدخول غير الأمريكيين الذين كانوا في عدد من الدول وهي: (الصين، إيران، دول مجموعة الشنغن، بريطانيا، إيرلندا، البرازيل، جنوب أفريقيا، الهند) خلال الـ14 يوماً الماضية السابقة لوصولهم إلى الولايات المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أن هذه القائمة قابلة للتغيير حسب مستجدات انتشار الوباء وانحساره، موضحة أنه يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل حول ذلك على الموقع الالكتروني لمركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي (CDC).