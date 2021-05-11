شكرا لقرائتكم خبر عن تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم.. و«الخضيري» يتوقع تعذر رؤيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمسلمون أجمع، تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تجري اللجان المشكلة في مناطق المملكة استعدادتها لتحري الرؤية.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء اليوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة، فيما يلي نصه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإنَّ المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1442هـ الموافق 11 مايو 2021م.

وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

القمر يغرب قبل الشمس

من جانبه، قال الرائي عبدالله الخضيري: “المتأمل في حركة القمر نهاية شهر رمضان المبارك يجد فوارق شروقه من يوم ليومه السابق حتى وصل الفارق إلى أقل من 35 دقيقة، إضافة إلى ارتفاعه في أوج فلكه حيث يصل بعده لـ406000 كم تزيد أو تقل قليلاً، مما جعل غروبه يسبق غروب الشمس غداً الثلاثاء واقترانه بها بعد الغروب بـ25 د: 3س ليكتمل الشهر”.

وأضاف: “حيث أن القمر في الأوج يبعد عن الأرض مسافة 406000 كم تقريبا وتزايد سرعة القمر التي متوسطها 2100كم في الساعة قللت من فوارق الشروق اليومية لتصل أقل من 35 دقيقة عن اليوم السابق، بالتالي يغرب قبل الشمس اليوم بـ14 دقيقة”.