تعرف على إجازة عيد الفطر 2021 في السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

مع تزايد التوقعات الفلكية بأن يتمم شهر رمضان 30 يوما، فإن إجازة عيد الفطر 2021 في السعودية ستبدأ بنهاية الثلاثاء بالنسبة للقطاع الخاص.



وتوقع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يتمم شهر رمضان 30 يوما ليحل عيد الفطر يوم الخميس الموافق 13 مايو/أيار الجاري

ولذلك أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص.

وقالت الوزارة، إن بداية الإجازة للقطاع العام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ، حتى نهاية يوم الإثنين 5 شوال 1442 هـ، وفقاً للفقرة (ج) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع الخاص بنهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان لمدة 4 أيام.

وتابعت: "يجب على صاحب العمل التنفيذ بحكم الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل".

كانت مجموعة تداول السعودية السوق المالية السعودية، أعلنت أيضاً عن بدء إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الإثنين 10 مايو/أيار 2021، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الإثنين 17 مايو/أيار 2021.

تبدأ اليوم الثلاثاء الإجازة التي أعلنها البنك المركزي السعودي "ساما"، على أن تستأنف البنوك العمل الإثنين المقبل الموافق 17 مايو/أيار الجاري.

ومع عودة البنوك للعمل عقب إجازة عيد الفطر، سيبدأ الدوام وفقا للمواعيد المعتادة لاستقبال الجمهور بدءا من الساعة 9.30 صباحا حتى 4.30 عصرا.

وتعمل المصارف السعودية كل أسبوع بداية من الأحد حتى الخميس، مع تخصيص الإجازة يومي الجمعة والسبت.

وكانت مواعيد دوام البنوك في رمضان من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

ويعمل في المملكة العربية السعودية 30 بنكا بينها 13 سعوديا و17 أجنبيا.