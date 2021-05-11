موعد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

حددت الحكومة بشكل رسمي موعد إجازة عيد الفطر في مصر 2021، رغم التوقعات الفلكية بأن يتمم شهر رمضان 30 يوما.



وقالت وزارة القوى العاملة، إن إجازة عيد الفطر في مصر 2021، تنطلق غدا الأربعاء المقبل، وتستمر حتى الأحد الموافق 16 مايو/أيار 2021.

وتنطبق مواعيد إجازة عيد الفطر في مصر 2021، على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وأكد منشور وزارة القوى العاملة الذي أصدرته الوزارة لتوضيح موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021، أن الإجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويتضمن العاملين بالقطاع الخاص منح القرار صاحب العمل الحق عند الضرورة في تشغيل العامل في هذه الأيام، وفقا لأحكام قانون العمل إذا كان هناك حاجة للعمل في هذا الوقت.

وتأتي إجازة عيد الفطر في مصر 2021، وسط قرارات حكومية بغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات بدءًا من الساعة 9 مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل الديلفري والتيك أواي للمطاعم لما بعد الـ9 مساء.

وقررت اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا حظرا كاملا لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات، مع غلق المتنزهات والشواطئ العامة والحدائق بشكل كامل.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إنه تم تحرير مليون و750 ألف غرامة على المواطنين بسبب عدم ارتداء الكمامة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر عشرات الملايين من الجرعات من لقاح كورونا حتى نهاية عام 2021.

وشدد مدبولي، أنه تم تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوفير مخزون الأكسجين في المستشفيات، مع وجود متابعة دورية كل ساعة لمنظومة الأكسجين على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة اشترت كم هائل من المعدات لمواجهة أي طوارئ في المستشفيات.

وتم التأكيد على حظر تنقل أتوبيسات الرحلات والحفلات الجماعية بين المحافظات، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مع تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا في كافة المنشآت الفندقية، في الوقت الذي كشفت فيه وزارة السياحة عن تحرير محاضر ومخالفات لـ9 منشآت سياحية، خالفت قرار الحكومة بالإغلاق بشأن صالات الطعام في التاسعة مساء منذ بدء تطبيق قرار الحكومة في السادس من مايو الماضي.