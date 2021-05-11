الجامعة العربية: الغارات الإسرائيلية على غزة عشوائية وغير مسؤولة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأمين العام للجامعة العربية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مسؤولة عن "التصعيد الخطير" في القدس، بحسب "رويترز".

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واعتبر أبوالغيط أن اشتعال الموقف في القدس سببه تسامح الحكومة الإسرائيلية مع المتطرفين اليهود، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف العنف.

وأعلنت الجامعة العربية، أمس الاثنين، عقد دورة غير عادية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الثلاثاء، افتراضيا لمناقشة الأوضاع في القدس المحتلة.

ويهدف الاجتماع بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية، صباح أمس الاثنين، للمرة الثانية خلال أيام، المسجد الأقصى واعتدت على المصلين داخله.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.

وعلى إثر هذا التصعيد في القدس، أطلق نشطاء فلسطينيون في قطاع غزة صواريخ باتجاه منطقة القدس وجنوب إسرائيل أمس الاثنين، في تنفيذ لوعيدهم بمعاقبة إسرائيل على المواجهات العنيفة مع الفلسطينيين في القدس.

في المقابل شن الجيش الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا. وسقط 20 قتيلا في غزة أمس الاثنين بينهم تسعة أطفال.