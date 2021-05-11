شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 402 فلسطينى بينهم 61 طفلا فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت خلال شهر أبريل الماضي 402 فلسطيني حوالي نصفهم من مدينة القدس التي تشهد مواجهات مستمرة منذ ما يقارب الشهر.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز معلومات وادي حلوة - القدس في تقرير أن من بين المعتقلين الشهر الماضي 61 طفلا وسبع نساء.

وحسب موقع سويس أنفو، أوضحت المؤسسات في تقريرها أن "عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية شهر أبريل 2021 نحو 4400 أسير، بينهم 39 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160 طفلا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 430 معتقلاً".

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال أشخاص دون محاكمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر قابلة للتجديد بحجة وجود ملف سري لهم.