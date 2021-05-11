شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح العسكرى للجبهة الديمقراطية بغزة: نواصل قصف مستوطنات ومواقع الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، استمرارها في قصف المدن والمستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة (مدينة عسقلان، زيكيم، كيسوفيم، إسناد صوفا)، صباح اليوم، بعدد من الرشقات الصاروخية المتنوعة وقذائف الهاون.

وأوضحت الكتائب في بيان لها، أن قصفها لمواقع ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلى، يأتي في إطار الرد الطبيعي على الهجمة الإسرائيلية الشرسة على أبناء شعبنا الفلسطيني واستباحة دمائه ومقدساته في القدس العاصمة والمسجد الأقصى، والضفة الفلسطينية وقطاع غزة الصامد، وذلك من خلال العمل المشترك من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

وأكدت الكتائب أن جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد شعبنا وقدسنا، لن تمر إلا عبر فوهات بنادقنا، وحمم راجمات صواريخنا، وهي الكلمة الفصل التي يفهمها الاحتلال، مشددة على استمرارها في خيار المقاومة حتى لجم العدوان وكنس الاحتلال.