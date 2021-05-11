شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الفلسطينية فى غزة تطلق رشقات صاروخية باتجاه مستوطنات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إطلاق الفصائل في قطاع غزة رشقات من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء في اليوم الثاني لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ارتفاع أعداد الشهداء في غزة لـ"25" شهيداً بينهم 9 أطفال وأكثر من "103" إصابة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب ان ارتفاع أعداد الاصابات جاء بعد ارتقاء ثلاثة شهداء بينهم امرأة مسنة ورجل من ذوي الاحتياجات الخاصة في قصف الاحتلال لمنزل مكون من شقتين بمنطقة السوسي غرب غزة.

وعن أسماء بعض الشهداء التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية وهم محمد عبدالله زيدان فياض، إبراهيم يوسف عطالله المصري، محمد علي محمد نصير، أحمد محمد عطالله المصري، مروان يوسف عطالله المصري، رهف محمد عطالله المصري، أحمد محمد عطا الله المصري، ابراهيم يوسف عطا الله المصري، مروان يوسف عطا الله المصري، رهف محمد عطا الله المصري، يزن سلطان عطا الله المصري، زكريا زياد علوش، مصطفى محمد عبيد، محمد صابر سليمان.

واستهدف الطيران الحربى الإسرائيلى منازل وشققا سكنية وممتلكات مدنية فى مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، وأغلق الاحتلال معبر كرم أبو سالم التجارى الوحيد فى القطاع، ومعبر بيت حانون شمال القطاع، إضافة إلى إغلاق بحر القطاع أمام الصيادين حتى إشعار آخر.

من جانبها، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، إلى التدخل لوقف العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وأشارت "الكيلة" إلى أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع مراكزها ومستشفياتها فى القطاع لتلبية أى احتياجات قد تنجم عن هذا العدوان.

وارتفع علم فلسطين ودقت كنائس فلسطين أجراسها، مساء أمس الاثنين، دعما لشعب فلسطين فى قطاع غزة ونصرة للقدس، جراء ما يتعرضان له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال، الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة، وللتأكيد أيضا على أن القدس جميعها مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لتفريغ أبناء الشعب "مسلمون ومسيحيون، من مدينة القدس.