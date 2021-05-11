شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والأردن تبحثان تنسيق المواقف تجاه القضايا العربية وخاصة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، خلال اتصال هاتفي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، تنسيق المواقف حيال القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية(واس) اليوم الثلاثاء، أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.