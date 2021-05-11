شكرا لقرائتكم خبر عن "هيومن رايتس": وحشية الاحتلال بحق الفلسطينيين ناجمة عن إفلاته من العقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة "هيومن رايتس واتش" المتخصصة بمتابعة حالة حقوق الإنسان في العالم، إن الوحشية التي تُعامل بها السلطات الإسرائيلية المتظاهرين في القدس الشرقية ناجمة عن ممارسة منهجية للقوة المُفرطة والإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة. حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال مدير المنظمة عمر شاكر في إسرائيل وفلسطين، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن قوات الاحتلال تسعى بذلك إلى قمع المظاهرات، وبالتالي سحق التصدّي للفصل العنصري".