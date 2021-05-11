شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

ما زال العالم مشغولا بوباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بسبب تداعياته الخطيرة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا أيضا.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 159 مليونا و606 آلاف و992 إصابة، الثلاثاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و317 ألفا و738 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 137 مليونا و297 ألفا و983 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

سمحت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة باستخدام لقاح فايزر وبيونتيك المضاد لكوفيد-19 للأطفال من عمر 12 عاما، موسعة برنامج التحصين في البلاد بعد تباطؤ كبير في معدلات التطعيم.

واللقاح متاح بموجب ترخيص للاستخدام الطارئ من سن 16 عاما في الولايات المتحدة.

وقال مصنعو اللقاح إنهم بدأوا عملية الحصول على الموافقة الكاملة لهذه الأعمار الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية إنها كانت تعمل على تعديل ترخيص الاستخدام الطارئ ليشمل ملايين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الاثنين تسجيل 25200 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و889 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البرازيل إلى 15 مليونا و209990 والعدد الرسمي للوفيات إلى 423229.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين وذلك مقابل 11 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء أن جميع الحالات لمصابين وافدين من الخارج مضيفة أنها سجلت أيضا 25 إصابة خالية من الأعراض.

ولا تصنف الصين الحالات الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة.

ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين حاليا 90783، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 704 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و104 وفيات، مما رفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليونين و366496 والوفيات إلى 21989.

كانت بيانات حكومية منفصلة نُشرت في مارس/ آذار قد أشارت إلى أن عدد الوفيات الفعلي قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المؤكد.

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 7 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان لها أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 286046 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 1652.