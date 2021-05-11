هكذا تستخدم ميزة التعرف الصوتي في هواتف آيفون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يجهل الكثير من مستخدمي هواتف آيفون بعض الميزات والأسرار التي تتمتع بها هذه الهواتف، إحدى هذه الميزات هي ميزة موجودة في قائمة إمكانية الوصول تسمى التعرف على الصوت.



ويمكن إعداد الميزة للاستماع إلى أصوات معينة، وستعلمك عندما يتعرف الهاتف أو الجهاز اللوحي على أحد الأصوات المحددة. على سبيل المثال، إذا قمت بضبط هاتفك أو جهازك اللوحي للاستماع إلى جرس الباب، فسوف يرسل إليك إشعارًا عندما يدق جرس الباب.

وأصدرت أبل مقطع فيديو جديد يوضح كيفية تمكين التعرف على الصوت. انتقل إلى الإعدادات> إمكانية الوصول> التعرف على الصوت وقم بتشغيله. وتقول أبل إن هاتفك سيستمع باستمرار لأصوات معينة، وباستخدام الذكاء الموجود على الجهاز، سوف يخطرك عند التعرف على أحد الأصوات المحددة.

وتلاحظ عملاقة التكنولوجيا أنه لا ينبغي الاعتماد على التعرف على الصوت في الظروف التي قد تتعرض فيها للأذى أو الإصابة، أو في المواقف شديدة الخطورة أو الطوارئ، أو أثناء الملاحة.

وبمجرد التبديل إلى التعرف على الصوت، لن تتمكن من استخدام ميزة Hey Siri للوصول إلى مساعد الصوت الخاص بك.

وتشمل الأصوات التي يمكن لجهاز آيفون التعرف عليها:

صفارة الإنذار

جهاز انذار الدخان

إنذار حريق

قط

كلب

الأجهزة الكهربائية

بوق السيارة

جرس الباب

الطرق على الباب

المياه الجارية

بكاء طفل

الصراخ

السعال

وفي المرة الأولى التي تستخدم فيها الميزة، يمكنك إيقاف تشغيل التعرف على الصوت أو تشغيله بسرعة عن طريق النقر فوق زر التعرف على الصوت في مركز التحكم. أو يمكنك لمس زر الصوت مع الاستمرار للوصول إلى قائمة الأصوات بحيث يمكنك إضافة أو إزالة أصوات معينة.

إذا كانت لديك مشكلة في السمع، فقد يكون من المفيد إعداد هذه الميزة لتنبيهك إلى وجود إنذار دخان، أو إنذار حريق، أو جرس باب، وغير ذلك، بحسب موقع فون أرينا.