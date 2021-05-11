ميغان ماركل تصدر كتاباً للأطفال.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد التلفزيون والسينما، تخوض ميغن ماركل غمار أدب الأطفال من خلال كتاب عن “الروابط الخاصة بين الأب وابنه” مستوحى من زوجها الأمير هاري ونجلهما آرتشي، على ما أعلنت مؤسَسَة الزوجين .



ويحمل الكتاب عنوان “ذي بنش” (المقعد) ويصدر في 8 حزيران/يونيو، ونقل بيان لمؤسسة “آرتشويل” عن دوقة ساسكس قولها إنه كان في الأصل “قصيدة” كتبتها إلى زوجها “بمناسبة عيد الأب، بعد شهر من ولادة آرتشي” في ايار/مايو 2019.

والقصة مصحوبة برسوم إيضاحية للفنان الأميركي الأسود كريستيان روبنسون “تجسد الدفء والفرح والراحة في العلاقة بين الآباء وأبنائهم من كل الأصول الاجتماعية”، على ما أضافت ماركل التي تضع مولودتها الجديدة في الصيف المقبل.

وأكدت الممثلة السابقة في المسلسل التلفزيوني “سوتس” المولودة لأب أبيض وأم سوداء رغبتها في تصوير هذا “الرابط الخاص من منظور الشمولية”.

وأضاف البيان أن الكتاب يتناول “مختلف الوجوه التي يمكن أن يتخذها الحب” وطريقة “التعبير عنها في أسرة عصرية”.

وسيصدر الكتاب في الولايات المتحدة عن دار “راندم هاوس تشيلدرن بوكس”، وفي كندا عن دار “توندرا بوكس”، وكذلك في بريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا عن دار “بافين”.