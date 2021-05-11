المكسيك تطلب ترخيص لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طلبت المكسيك من هيئة الرقابة الصحية "كوفيبريس" إصدار ترخيص للقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا.



وقال وزير الشؤون الخارجية مارسيلو إبرارد، في تغريدة على موقع تويتر، إن اللقاح يتطلب لقاح إعطاء جرعتين بفاصل ستة أشهر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت روسيا أعلنت أن معدل فعالية اللقاح المسمى "سبوتنيك لايت"، البالغة 79.4% تستند إلى تحليل لبيانات من الواقع بدلا من تجربة سريرية معيارية، ومن المتوقع صدور نتائج مؤقتة من دراسة في المرحلة الأخيرة أواخر الشهر الجاري.

وأوضح صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن الدراسات في المرحلة المبكرة والمتوسطة لم تظهر أي نتائج عكسية خطيرة.

وقال الصندوق إن" سبوتنيك لايت يقلل بشكل ملحوظ احتمالية الحالات الشديدة التي تستوجب تلقي العلاج بالمستشفى".