أمريكا توسّع الاستخدام الطارئ للقاح بيونتيك/ فايزر ضد كورونا للأطفال والمراهقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمس الاثنين إنها وسعت تصريح الاستخدام الطارئ لاستخدام لقاح بيونتيك/ فايزر المضاد لفيروس كورونا ليشمل الأطفال والمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.



واقتصرت الموافقة سابقا على إعطاء اللقاح، الذي طورته شركة بيونتيك الألمانية لصناعة اللقاحات وشريكتها الأمريكية فايزر، في البلاد على الأشخاص الذين لا تقل أعمارهم عن 16 عاما.

ووصفت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالإنابة جانيت وودكوك التوسع بأنه "خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد -19".

وقالت وودكوك في بيان: "يسمح إجراء اليوم بحماية السكان الأصغر سنا من كوفيد- 19، مما يجعلنا أقرب إلى العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الجائحة".

وأضافت أن الهيئة "أجرت مراجعة دقيقة وشاملة لجميع البيانات المتاحة" قبل إصدار التمديد.

وتم إبلاغ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد بتسجيل حوالي 5ر1 مليون حالة إصابة بكوفيد- 19 بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما منذ بداية الجائحة.