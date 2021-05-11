ماذا فعل لقاح فيروس كورونا بالرئيس الروسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نتائج التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا لديه كانت إيجابية، وذكر أنه ووفقاً للأطباء، بلغ مؤشر الأجسام المضاد في جسده 15.



ونقل موقع «روسيا اليوم» عن بوتين قوله، رداً على سؤال أحد الصحافيين حول نتائج تطعيمه: «فيما يتعلق بخادمكم المطيع، لقد تم فحصي في التاسع من مايو، ويشير الأطباء إلى أن النتيجة إيجابية ومعدل هذه الإيجابية لدي بلغ 15»، وهي نتيجة جيدة برأيهم.

في 23 مارس الماضي، تم تطعيم الرئيس الروسي بالجرعة الأولى من اللقاح، وفي 14 أبريل تلقى الجرعة الثانية. واللافت للنظر أنه لم يتم الكشف عن نوع اللقاح الذي تلقاه الرئيس الروسي. وبعد ذلك، قال بوتين إن الأطباء أكدوا وجود رد مناعي جيد لديه.

وكان بوتين رفض أن تكون عملية تطعيمه مصوّرة، على غرار مسؤولين كثيرين دشنوا التطعيم في بلدانهم.