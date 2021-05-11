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آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدّات إصابات ووفيات حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                         إجمالي الوفيات                   عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                             582085                              32780802

 

الهند                                              246116                               22662575

 

البرازيل                                        422340                               15184790

 

فرنسا                                          106392                                   5777087

 

تركيا                                            43029                                   5031332

 

روسيا                                       253121                                      4888727

 

المملكة المتحدة                      127605                                      4434860

 

إيطاليا                                  122833                                        4111210

 

إسبانيا                                  78792                                         3567408

 

ألمانيا                                  85148                                            3522818.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                       عدد الوفيات                       عدد الإصابات

 

25 - العراق                           15771                                   1112725

 

  34 - الأردن                          9092                                       719976

 

39 - لبنان                             7486                                     532839

 

40 - الإمارات                        1613                                     536017

 

41 - المغرب                          9072                                   513864

 

42 -                         7072                                  427122.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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