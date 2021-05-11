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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدّات إصابات ووفيات كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 582085 32780802
الهند 246116 22662575
البرازيل 422340 15184790
فرنسا 106392 5777087
تركيا 43029 5031332
روسيا 253121 4888727
المملكة المتحدة 127605 4434860
إيطاليا 122833 4111210
إسبانيا 78792 3567408
ألمانيا 85148 3522818.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 15771 1112725
34 - الأردن 9092 719976
39 - لبنان 7486 532839
40 - الإمارات 1613 536017
41 - المغرب 9072 513864
42 - السعودية 7072 427122.