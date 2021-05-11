إعلام إيراني: "حزب الله" في أهبة الاستعداد وجاهز لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / PHIL NOBLE

ونقلت قناة "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على تطبيق "تليغرام"، عن مصادر خاصة، أن "حزب الله" اللبناني في أهبة الاستعداد، وأنه جاهز لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل في حال طلبت منه فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقتل 22 فلسطينيا بينهم 9 أطفال وسيدة، وأصيب 103 آخرون، إثر استهداف الطيران الإسرائيلي لمناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن طائرة بدون طيار إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بجوار مسجد التقوى في بيت حانون بصاروخ واحد على الأقل، مشيرة إلى أن الأطفال كانوا من المارة لحظة القصف، وأن سيارات الإسعاف نقلت الجثامين والمصابين إلى المستشفى الأندونيسي في بيت حانون شمالي القطاع.

يأتي هذا بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية عسكرية على قطاع غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، ردا على إطلاق الفصائل الفلسطينية الصواريخ على أهداف إسرائيلية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطيران الإسرائيلي بدأ تنفيذ العملية العسكرية، مساء أمس الاثنين، عبر سلسلة غارات على أهداف متفرقة في القطاع.