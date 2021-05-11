شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سحب ممطرة بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج حالة من تباين درجات الحرارة، حيث تشهد السعودية هطول امطار ورياح نشطة، وفى الإمارات يكون الطقس صحو ، اما في البحرين فيكون الطقس حارا معتدلا خلال فترة الليل.

السعودية توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران ،جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم ، الرياض ، حائل ،تبوك ،الحدود الشمالية). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس الثلاثاء، صحوا بوجه عام ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

الرياح: جنوبية غربية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون تعالى حاراً مع كميات متفاوتة من السحب ويكون معتدلا هذه الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 8 إلى 13 عقدة بعد الظهيرة