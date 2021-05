"فيسبوك" يطرح ميزة جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

طرح موقع "فيسبوك" الأمريكي للتواصل الاجتماعي،، ميزة جديدة لمستخدميه في جميع أنحاء العالم تتعلق بحماية منشوراتهم كافة عبر منصته.



وتسمح الميزة لمستخدمي "فيسبوك" بأرشفة منشوراتهم وملاحظاتهم، ونقلهم نسخة من تلك البيانات إلى مواقع محرر مستندا "غوغل" (غوغل دوكس) و"وورد برس" و"بلوغر".

وتعد الميزة امتدادا لأداة أصدرتها شركة "فيسبوك"، العام الماضي، والتي تتيح للمستخدمين نقل صورهم من نظامها الأساسي إلى "صور غوغل".

وبهذه الميزة، يكون لمستخدمي "فيسبوك" خيار الاحتفاظ بنسخة من المحتوى المرتبط بحساباتهم، وفق "سبوتنيك".

وللاستفادة من هذه الأداة الجديدة، يجب أولا فتح الإعدادات في الحساب ثم النقر على "Your Facebook Information" بعدها اختيار "Transfer a Copy of Your Information"، بعدها يصبح أمام المستخدم اختيار الوجهة التي يرغب في نقل البيانات إليها، سواء كان (محرر مستندات غوغل أو "وورد برس" و"بلوغر") ثم النقر على زر "نقل".

وتعد الميزة الجديدة جزءا من مشروع نقل البيانات، وهي مبادرة لمشاركة البيانات عبر الشركات تم إطلاقها في العام 2018، بهدف السماح للمستخدم بنقل البيانات عبر مختلف الخدمات والأنظمة الأساسية عبر الإنترنت بسلاسة، وتشارك شركات أخرى في ذلك المشروع، مثل "آبل" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، إذ توفر أدوات تصدير بيانات مماثلة للتي موجودة في "فيسبوك".

وتلائم الميزة المستخدمين الذين يرغبون في مشاركة منشورات أو ملاحظات محددة قاموا بإنشائها عبر "فيسبوك"، لكن وجب التنويه أن البيانات المنقولة لن تؤدي إلى أرشفة التعليقات الواردة من المستخدمين الآخرين، وذلك لاعتبار "فيسبوك" بأنها تابعة لحساب منفصل.