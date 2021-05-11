شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سعر آيفون 12 في مصر حالة من الاستقرار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 11 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

يشهد سعر آيفون 12 في مصر حالة من الاستقرار منذ طرح المنتج للبيع في البلاد 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.



الإقبال الكبير على الهاتف من قبل المصريين يؤكد أنه يحظى بسمعة جيدة، بالإضافة إلى أن سعر آيفون 12 في مصر، يبدو مناسبا بالنسبة لإمكانياته.

وكانت أبل قد أعلنت في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2020 خلال مؤتمرها الافتراضي أهلا بالسرعة Hi Speed، عن هاتف آيفون 12.

وبعد طرح أبل هاتف آيفون 12 بأسابيع قليلة، قامت بطرحه بالسوق المصرية، وهو ما يؤشر على مدى اهتمام الشركة الأمريكية بعملائها في مصر.

ويعتبر هاتف آيفون 12 أكثر هواتف الجيل الخامس مبيعا في مصر.

ويتوفر هاتف آيفون 12 في مصر بـ3 نسخ، تختلف في السعر والمواصفات.

يأتي سعر هاتف آيفون 12 في مصر نسخة 64 جيجا بنحو 19 ألفا و660 جنيها، أما سعر هاتف آيفون 12 في مصر نسخة 128 جيجا فيأتي بنحو 20 ألفا و990 جنيها.

بينما يأتي سعر هاتف آيفون 12 في مصر نسخة 256 جيجا بنحو 22 ألفا و900 جنيه.

ودعمت شركة أبل هواتف آيفون، عندما فاجأت الملايين حول العالم وأعلنت عن هاتفها "النادر" آيفون 12 البنفسجي، والذي ظهر لأول مرة، خلال الفعالية التي جاءت تحت اسم Spring Loaded، في أبريل/نيسان الماضي.

ويأتي هاتف iPhone 12 بشاشة Super Retina XDR وهي النسخة المخصصة من أبل عن OLEDن كما أن الهاتف يتميز بهوائيات مُخصّصة في القضبان لتعزيز تجربة اتصال 5G.

وميزت شركة أبل هاتف آيفون 12 برقاقة A14 Bionic الجديدة، وهي توفر سرعة أعلى بنسبة 40% من A13.

ويحتوي المحرك العصبي لرقاقة A14 Bionic على 16 نواة، وهو ما يجعلها قادرة على إجراء 11 تريليون عملية في الثانية.

أما فيما يخص الكاميرا، فيتميز آيفون 12 بكاميرا مزدوجة، نتكون من عدسة عريضة تحتوي على 7 عناصر، وحصلت الكاميرا على تحسين بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

وتوفر الكاميرا الواسعة للغاية مجال رؤية بزاوية 120 درجة، وتأتي بفتحة عدسة f / 1.6.

مميزات الهاتف، زادت من مبيعاته عالميا، وفقًا لتحليل Wedbush لتداول الأوراق المالية التي تقول إن مبيعات هواتف آيفون 12 قد تصل إلى 240 مليون جهاز هذا العام، مع إمكانية الوصول إلى 250 مليون جهاز، مما يتفوق على توقعات وول ستريت البالغة 220 مليون جهاز، إلى جانب تجاوز الرقم القياسي السابق لمبيعات آبل البالغ 231 مليون جهاز في عام 2015.

أرقام آيفون 12 المتميزة كانت واضحة منذ البداية، فقد باعت شركة أبل عددًا أكبر من طرز هاتف آيفون 12 في الساعات الـ24 الأولى من فتح باب الطلب الأولي عليها، وذلك مقارنة بطرز هاتف آيفون 11.

وباعت الشركة الأمريكية، ما يصل إلى مليوني وحدة من هاتف آيفون 12 في أول 24 ساعة، بزيادة من 800 ألف وحدة لهاتف آيفون 11.