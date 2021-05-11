شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترسل معدات طبية لباكستان لدعم جهود مكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مملكة البحرين إرسال معدات طبية وأكسجين لجمهورية باكستان لدعمها في مواجهة الظرف الصحي الاستثنائي جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار إسناد جهود التعامل مع الجائحة في باكستان ضمن أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأعربت الحكومة البحرينية في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية عن تضامنها مع باكستان في ظل ما تشهده من تداعياتٍ للجائحة، والذي يأتي تجسيدًا لمستويات العلاقات الثنائية المتميزة في جميع المجالات، مؤكدةً مواصلتها دعم مختلف الجهود الدولية للتصدي للفيروس والحد من انتشاره.