شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية الشراكة فى الدفاع والأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، خلال اتصال هاتفى مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في مجالي الدفاع والأمن.

وأكد الملك عبدالله - وفاق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - رفض الأردن للتصعيد الإسرائيلي في القدس، وضرورة الوقف الفوري للانتهاكات والممارسات اللاشرعية الإسرائيلية وتداعياتها الخطرة على أمن واستقرار المنطقة، والتي تتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما جرى بحث جهود الحرب على الإرهاب ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وأهمية مواصلة التنسيق بهذا الخصوص، والعمل على تعزيز الإنجازات التي تحققت في محاربة الإرهاب وداعش في المنطقة.