شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: ضبط قائدي مركبتين مارسا التفحيط في «عرعر» و«سكاكا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه تم ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي المنصورية في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية.

وقال الإدارة، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور منطقة الحدود الشمالية يضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي المنصورية في مدينة عرعر، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وفي تغريدة أخرى أكدت “إدارة المرور” أن مرور منطقة الجوف ضبط قائد المركبة الذي مارس التفحيط بحي “قاراء” في مدينة سكاكا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، مشيرة إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.