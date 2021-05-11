شكرا لقرائتكم خبر عن اللهم لا ترفع لهم راية.. دعاء مؤثر لإمام الحرم النبوي على المحتلين بعد اعتداءهم على المصلين في الأقصى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعا إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ صلاح البدير بحفظ المسجد الأقصى، وتحريره من أيدى اليهود الغاصبين، وذلك في ليلة ختم القرآن الكريم. كما دعا الشيخ “البدير”، بهزيمة الصهاينة الغادرين المحتلين وأن يزلزلهم الله ويدمرهم بعدما أذوا واعتدوا على المصلين بالمسجد الأقصى المبارك. وابتهل الشيخ إلى الله عز وجل في دعائه ألا يرفع للمحتلين في الأقصى ولا في القدس راية، وألا يحقق لهم غاية وأن يجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية.

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