عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 55 مليون دولار للشخص.. الكشف عن موعد أول رحلة سياحية للفضاء

الثلاثاء 11 مايو 2021

الخليج 365

وقعت وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا“ وشركة ”أكسيوم سبيس“ الكندية عقداً لإرسال أول مدنيين إلى محطة الفضاء الدولية في يناير 2022، بحسب موقع ”إنغادجيت“.



ووفقًا لـ“ناسا“، سيتم إطلاق مهمة أكسيوم 1 من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا إلى محطة الفضاء في موعد لا يتجاوز يناير 2022.

ومن المقرر أن يقضي رواد الفضاء الأربعة، الذين سيسافرون على متن كبسولة SpaceX Crew Dragon، 8 أيام على متن محطة الفضاء الدولية. وسيعيدون عينات علمية لـ“ناسا“ يجب حفظها في مخازن باردة.

ويتعين على ”ناسا“ والوكالات الدولية الشريكة لها الموافقة على طاقم أكسيوم المقترح، الذي يضم رائد فضاء سابقا في ناسا وثلاثة رجال أعمال، على أن يتم تدريبهم هذا الصيف.

من جهتها، قالت كاثي لوديرز، مدير مساعد إدارة مهام الاستكشاف البشري والعمليات في وكالة ناسا، في بيان: ”نحن متحمسون لرؤية المزيد من الأشخاص يمكنهم الوصول إلى الفضاء من خلال أول مهمة خاصة إلى محطة الفضاء“.

من ناحيتها، كشفت شركة أكسيوم سبيس، في وقت سابق من هذا العام، أنها اختارت 4 رجال من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل للسفر السياحي إلى محطة الفضاء الدولية.

وكتبت أكسيوم سبيس عبر تويتر، ”تم تجميع أول طاقم خاص لمحطة الفضاء الدولية في تاريخ البشرية“.

ويتكون الطاقم من رجل الأعمال الأميركي لاري كونور، ورجل الأعمال والطيار الإسرائيلي إيتان ستيب، والمستثمر الكندي مارك باثي، وسيكون رائد فضاء ناسا السابق مايكل لوبيز أليجريا قائدا للمهمة.

ويتم تنظيم المهمة، التي سيتم إطلاقها في موعد لا يتجاوز يناير 2022، بتعاون شركة أكسيوم سبيس مع وكالة الفضاء الأمريكية ”ناسا وشركة الفضاء التجارية ”سبيس إكس“، ووقفاً للتقارير، ستبلغ تكلفة تذكرة الفرد في الرحلة حوالي 55 مليون دولار.